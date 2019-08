Norra printsess ei tohi enam tiitlit kasutada 

Kroonprints Haakoni vanema õe uut armulugu on Norras elevusega jälgitud, kirjutab Iltalehti. Kolm aastat tagasi oma kolme tütre isast kirjanik Ari Behnist lahku läinud Märtha Louise (47) teatas mai keskel, et tema uus kallim on Dureki-nimeline šamaan. End kuuenda põlvkonna šamaaniks nimetav Durek (44), kelle tegelik nimi on Derek Verrett, tegutseb Los Angeleses ning nimetab end oma veebilehel vaimseks juhiks ja andekaks tervendajaks. Tema klientide seas on väidetavalt ka Gwyneth Paltrow.