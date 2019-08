Kaunid perefotod! Eesti naistrummar Hele-Riin Uib saab teist korda emaks 

Hele-Riin on töötanud Eesti Rahvusooperis ja mänginud koos näiteks Laura Põldvere, Helin-Mari Arderi, Villu Veski, Tanel Rubeni ja teiste džässmuusikutega. Trumme on ta mänginud ansamblites 2 Quick Start, Smilers, Tanel Padar & The Sun. Trummari ametit on ta pidanud ansamblis Blacky ja samuti ka Koit Toome ja Liis Lemsalu projektides.

Hele-Riin on õppinud Jaapanis meistrite käe all ka taikotrummide kunsti ning andnud kontserte Muteki Taiko nime all. Aastast 2012 on trummitar tegutsenud trummiduo DrumAttack koosseisus koos Laura Väljaga ning aastal 2014 pani kokku naistest koosneva rokkbändi G.O.S.H., millega on välja antud ka esikalbum Roller Coaster.