GALERII | Mart Sander tähistas sünnipäeva uue filmi eelesilinastusega 

Laupäeval tähistas Mart sünnipäeva ja korraldas sel puhul oma uue filmi „Kõhedad muinaslood“ eelesilinastuse. Filmi alguses kuvas ta ekraanile Eesti Filmi Instituudi logo ja juures oli tekst „Ei ole seda filmi toetanud“. Mart on varemgi rääkinud, et ta pole oma tegemistest EFI-st kunagi toetust saanud ja nii tuleb filmid valmis teha oma vahenditega. „Aga mulle meeldib nii, et ma rabelen täiega, et saaks tehtud. Mind motiveerib ka kiirtöö.“

Kas Mart võtteperioodil üldse magada ka saab? „Teatud perioodil ei saa. Seekord filmisime Vabaõhumuuseumis, kus on reeglid, et filmida saad enne avamist või õhtul pärast sulgemist. Siis tulimegi kell 6 hommikul platsile, aga alati läksime ajast üle. Õnneks nad olid väga mõistvad ja meid välja ei visatud. Saime asjad tehtud ja ei seganud külastajaid. Õhtuti läks alati nii pikalt, et lõpetasime umbes kolme paiku hommikul.“

Võtteplatsil on Mardil abiks filmikarjääri alustavad tegijad. „Vanasti meeldis mulle väga töötada Rein Kotoviga, aga praegu ei saaks ma teda enam palgata, sest ta on teinud suure hüppe edasi. Olen töötanud oma magistriõppe kursusevenna Jaan Kalmus juunioriga ja kõik ülejäänud võtteplatsil vajalikud inimesed on mul koolist tulnud suhted,“ räägib Sander.

„Kõhedad muinaslood“ on lühifilmide kassett. Suvel ilmus tal samanimeline novellikogu ja suurem osa filmidest on tehtud nende lugude põhjal. „Olen lühifilme tegema hakanud, sest nendest käib mu rahakott enam-vähem üle. Ühtegi riiklikku senti pole mulle paraku endiselt langenud ja EFI on mulle langetanud professionaalse surmaotsuse,“ ütleb Mart. „Lühifilmidel eriti mingit turgu pole, nad on festivalikaup.“