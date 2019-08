Ingrid Tõniste: toetan Toomase purjetamist, peagi ei saa ta seda vanuse tõttu kõrgel tasemel teha 

"See annab suhtele jõudu, kui partner aktsepteerib sinu huvisid ja hobisid, mitte ei istuta ainult teineteise küljes kinni," leiab Toomas. Toomas on omakorda Ingridile itaalia keele õpingutel toeks.

Hõbepulmi tähistas paar Haapsalus. „Minul on Haapsaluga eriline side, kuna veetsin seal suure osa oma lapsepõlve suvedest, ning nüüd, kuna meil on Haapsalus ka oma suvekodu, on see armas linnake kujunenud väga südamelähedaseks paigaks kogu perele,“ põhjendab Ingrid.