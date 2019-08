Kirsti Timmer: kahjuks ei saavuta nõrgad ja egota inimesed kunagi midagi 

Kirsti sõnul võib egost loobuda inimene, kes on kõik saavutanud ja kelle pangakonto on nii punnis, et pank peab uue hoiustamislao ehitama. "Kui sul kõik on olemas ja hakkab igav, siis võid tantsida karikakrapärg peas aasal, teades, et miljonid on kontol ja teen mis tahan, hätta never ei jää."