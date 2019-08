Tšehhist õllefänn: Eestis õllenaudingut ei saa 

Tintera sõnul oli tema kodumaal praeguse Eestiga sarnane olukord 90. aastatel, kui viis-kuus suurt tegijat tegid kõik enam-vähem ühe maitsega õlut. Eestis hakkab Tintera arvates olukord õnneks muutuma, väikesed pruulikojad on muutnud pildi huvitavaks: „Monoliitne õlleturg on pragunemas.“ Samamoodi on Tšehhis õlleturg muutunud väga kirjuks: „Nüüd on igal suuremal linnal oma pruulikoda.“

Õllesõpra, nagu Tintera seda on, teeb see loomulikult rõõmsaks, sest on, mida avastada ja suurest valikust on võimalik leida oma lemmik. Kuid ta näeb ühte suurt erinevust: „Eestis toovad muutused kaasa selle, et kõik läheb kallimaks. Tšehhis ei ole õlu viimaste aastate jooksul kallimaks läinud.“

Aga milline on Tintera enda lemmikõlu, olgu siis sünnimaal või siin Eestis, seda ta targu ei ütle. Vastuseks küsimusele, kuidas talle maitseb Eesti õlu, ta ainult naeratab.