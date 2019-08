Elu Miks vananedes hakkavad aastaajad aina kiiremini vahelduma? Rainer Kerge , täna, 00:01 Jaga: M

„Hallo? Kuulge, millest see tuleb, et nii kui vanusele nelja ette keeras, võttis tsükkel „lehed puus, lehed maas“ üles topelttempo?“ helistab murelik reporter (kohe 42) akadeemik Jüri Allikule. „Haa-haa! Ma võin teile kinnitada, et 60. eluaastates läheb aeg veel kiiremini,“ muigab Allik, eksperimentaalpsühholoogia professor (sai kevadel 70). No see on skandaal! Elus ebaõiglus! Miks nii?