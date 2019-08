Saund Andrea Bocelli: „Ma sain kuulsaks pärast seda, kui paljud uksed olid minu ees sulgunud." Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

ESMALT USK JA SIIS EDU: Andrea Bocelli väidab, et ilma vankumatu eneseusuta pole võimalik edukaks saada. „Usul on elus oma roll. See pole eduga seotud. Asi käib teisipidi. Edu on seotud usuga. Kõigepealt tuleb usk.“ Foto: Vida Press

Kaheksakuine itaalia poisike nutab haiglas lohutamatult. Kaasasündinud glaukoomiga Andreale on tehtud silmanägemise päästmiseks esimene lõikus ja ema ei suuda teda kuidagi rahustada. Siis aga vaikivad nuuksed: kõrvapalati vene laps on pannud mängima klassikalise muusikaga plaadi.