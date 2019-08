Inimesed Rumer Willis: minu välimust on kogu aeg mõnitatud Toimetas Triin Tael , täna, 13:00 Jaga: M

Rumer Willis Foto: AFP/Scanpix

Bruce Willise ja Demi Moore'i vanim tütar Rumer ütleb, et ta on pidanud teismeeast saadik taluma kriitikat oma välimuse suhtes. "Mulle öeldi, et mul on hiiglaslik lõug. Mulle öeldi, et mul on kartulipea."