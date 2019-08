Inimesed Kethi Uibomägi: olen ülepeakaela armunud ja minu süda on võetud! Jaanika Vilipo , täna, 13:13 Jaga: M

GALERII

Kethi Uibomägi enda 30 juubelipeol Foto: Rene Lutterus

„Ma olen õnnelik, et olin vallaline ja mul oli võimalus enda süda avada ühele väga erilisele inimesele. Võin nüüd öelda, et olen ülepeakaela armunud ja minu süda on võetud!“ räägib lauljatar Kethi Uibomägi, kes tänavu veebruaris teatas lahkuminekust senisest elukaaslasest, Võru abilinnapeast Toomas Sarapuust.