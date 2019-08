2016. aastal hukkunud noore näitleja ema-isa käivad iga päev tema haual 

Irina ja Victor Yelchin dokfilmi esilinastusel. Foto: Reuters/Scanpix

"Anton saadab meile tõesti märke," kinnitab Irina. "Ta joonistas alati südameid ja kaks päeva tagasi oli taevas täpipealt sellise kujuga pilv, nagu tema südamed olid. Aga ta on täiesti meiega, kui näeme midagi sellist või kui linnud öö otsa pimedas laulavad, kui on sellised märgid."

Garret Price on vändanud Antoni mälestuseks dokfilmi "Love, Antosha", kus ema-isa temast tundeküllaselt räägivad. Irina ja Victor Yelchin on poja mälestuseks asutanud ka temanimelise fondi, mis toetab puudega või raske haigusega noori kunstnikke. Irina loodab pojast millalgi raamatu kirjutada. "See on omamoodi mälestusteraamat või biograafia."