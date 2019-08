EKSKLUSIIVGALERII KAADRI TAGANT | Nublu muusikavideo koreograaf: muretsesin alguses, kuidas 22 võõrast inimest ühtse grupina liikuma panna 

Maarja räägib, et on Martaga sel aastal üsna palju aega koos veetnud ja Marta unistas muusikavideo tegemisest juba talvest saati. „Ma olin ideeliselt asjaga kursis. Ühel hetkel ta lihtsalt ütles oma põlevate silmadega : „Noh, teeme ära!?“,“ meenutab Maarja ja muigab, et Martale pole lihtsalt võimalik „ei“ öelda. „Nii, et ei mingit kahtlust. Olen seda hullpead esimesest silmapilgust usaldanud.“

Nublu muusikavideo võte kaadri taga Foto: Marta Vaarik

Maarja ja Marta hakkasid koreograafia osas ideid veeretama varakevadel. Mais kuulis Maarja lugu „Für Oksana“ esimest korda, juulis tutvus ta nublu ja Pavel Pi-ga, kes samuti loos kaasa teeb. „Arutasime ideed koos, siis muudkui kuulasin lugu,“ räägib Maarja ja märgib, et lugu teda ära ei tüüdanudki. „Vahepeal jälle kohtusime tiimiga, pidasime plaani, põrgatasime ja lihvisime ideid päevad ja ööd, nii kuidas parasjagu head mõtted meid tabasid.“

Nublu muusikavideo võte kaadri taga Foto: Marta Vaarik

Maarja ütleb, et oli platsis võimalikult paljudel võtetel ja elas iga keharakuga kaasa, et kõik toimiks. „Koreograafia osas olid tegusamad võtted muidugi Kreenholmi tehases, Oksana sünnipäev, Veneetsia lõpupidu, nublu ja Oksana kohtumine valuutaputka ees,“ kirjeldab koreograaf. Kreenholmis tuli tal liikuma panna terve ports tantsijaid ja see oli ka kõige intensiivsem võte. „Jooksin platsil ruuporiga ringi kokku ligi 7 tundi jutt, nii, et unustasin isegi pissil käia.“

Videos osaleb 22 tantsijat, kes leiti casting'u kaudu – kandideerijaid oli üle Ida-Virumaa umbes 60 ja toreda kokkusattumusena pärinevad kõik väjavalitud Narvast. „Kõik tantsijad olid kohalikud noored erinevatest tantsurühmadest.“ Maarja tunnistab, et oli alguses päris mures, kuidas panna 22 noort, kes varem kokku puutunud pole, nii lühikese ajaga ühtse grupina liikuma. „Nad olid supertublid! Haarasid koreograafiat kiiresti ja tantsisid nagu tõelised profid. Muidugi lugu meeldis neile ka väga ja lasime neil ka improviseerida. Neist sai selle võttepäevaga väga vinge ja kokkuhoidev kooslus.“