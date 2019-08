The Beatlesi fännid tähistasid kuulsa foto 50. aastapäeva 

Fotograaf Iain Macmillan tegi kümneminutilise salvestuspausi ajal biitlitest kuus kaadrit. Üks neist jõudis "Abbey Roadi" kaanele. BBC News märgib, et see oli viimane album, mis nelik üheskoos lindistas. Biitlite viimaseks plaadiks jäi "Let It Be", kuid selle tegemise ajaks olid muusikud omavahel nii tülis, et partiisid salvestati omaette.