HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Arnold Oksmaa oma 40. sünnipäeva eel: Eestisse ma naasta ei julge, sest siin elavad kurjad inimesed 

Hommikusöök staariga - Arnold Oksmaa

Samuti puudutasime teemat, miks on Arnold juba üle kümne aasta eelistanud elada Soomes, mitte Eestis, kus ta oli kordades tuntum meediapersoon. "Üks põhjus on kindlasti selles, et Eestis elades oleksin ma olnud juba ammu surnud. Eestlased käitusid ja käituvad veel tänagi, kui nad näiteks Helsingis mind tänaval näevad, väga julmalt," tunnistab Arnold. "Soomes ei tule mulle mitte kunagi keegi lihtsalt heast peast kallale ja ei hakka tühja koha pealt mõnitama, aga kahjuks teevad seda mind tänaval ära tundvad eestlased. On olnud kordi, kus eestlased on mind löönud või minu peale isegi sülitanud. Kuigi mul on suur koduigatsus, siis ma lihtsalt ei julgeks Eestis elada. On kohutavalt hull olla homoseksuaal Eestis. Aga südamest loodan, et võib-olla ka need ajad muutuvad ja eestlastestki saavad kord tolerantsed maailmakodanikud:"