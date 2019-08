Pulmakellad helisevad nädalavahetusel sellele elitaarsele paarile 

"Tegemist ei ole väga suure peoga, kutsutud on eelkõige head sõbrad ja lähedased inimesed, pajatas Even hiljutisel Estonia restorani sügishooaja avapeol. „Pulmad oleme otsustanud korraldada Otepää lähistel, meie armsas suvekodus."

Kuldnõel 2017 võitja Kristina Viirpalu Foto: Alar Truu

Kristina Viirpalu on üks Eesti edukaim, kuid samas ka salapärasemaid kõrgmoe loojaid, rõivabrändiga KV Couture. Tegu on disaineriga, kes on üks vähestest Eesti moeloojatest, kes esitlenud oma loomingut moemaailma tippsündmustel - New Yorgi, Pariisi ja Londoni moenädalatel.