Vin Dieseli kaskadöör lamab endiselt haiglas 

Joe koos oma kallima Tilly Powelliga, kes töötab samuti kaskadöörina. Foto: Facebook/Tilly Powell

Sel nädalal andsid Wattsi pere ja sõbratar Tilly Powell, kes on samuti kutseline kaskadöör, Joe seisundi kohta infot. "Kuigi Joe on endiselt haiglas ja tal on ees pikk teekond, on ta intensiivravilt väljas ning arstid on tema edusammudega rahul," vahendab New York Post lähedaste avaldust. Wattsi pereliikmed avaldavad tänu õhuambulantsile ning Royal London Hospitali fantastilistele arstidele, õdedele ja teistele personaliliikmetele, kes Joe eest on hoolitsenud.