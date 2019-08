Tomi Rahula paljastab uuenduse „Eesti laulul“: tasuks juba suhteliselt vara tegutsema hakata 

Tomi ütleb, et palju suuri muudatusi sai juba eelmisel aastal tehtud ja nüüd sõnastatakse reglemendis asjad konkreetsemaks, et oleks vee täpsem. „Reglement läheb varsti üles ka. Konkursi kuulutame avatuks 1. septembril, aga usun, et paar päeva enne seda saab reglement juba avalikuks.“