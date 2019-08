Lady Gaga Oscari-laul "Shallow" on plagiaat? 

Steve Ronseni väitel on Gaga oma hiti aluseks võtnud tema pala "Almost", mille ta andis välja seitse aastat tagasi. "Shallow" kõlas Lady Gaga ja Bradley Cooperi romantilises draamas "Täht on sündinud" ning tõi lauljannale tänavu 24. veebruaril Oscari.

Väljaande The Blast teatel ähvardab Ronsen üheksakordse Grammy-laureaadi kohtusse kaevata, väites, et "Shallow'" meloodia aluseks olev kolmenoodiline käik on temalt varastatud. Plagiaadi eest nõuab ta miljoneid dollareid valuraha.