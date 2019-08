Fännid on veendunud, et Beyoncé ootab neljandat last 

37aastane superstaar on Daily Maili teatel sotsiaalmeedias viimasel ajal väga aktiivne olnud. Teisipäeval tegi ta koos abikaasa Jay-Z, vanema tütre Blue Ivy (7) ning kaksikute Rumeri ja Siriga (2) Hamptonsis puhates glamuurseid lillades toonides postitusi. Fännide veendumuse kohaselt pole juhus, et lauljanna varjab ühel fotol oma kõhtu.

"Kas keegi veel peale minu beebikõhtu näeb?" kommenteeris üks fänn. "See tüdruk on rase," nentis teine. Paljud kirjutasid, et Beyoncé on silmanähtavalt lapseootel. Kuningliku mainega lilla värv peaks nende meelest viitama pisiprintsi ootusele.