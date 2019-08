Soome näitlejanna kinnitab armusuhet eesti hokimängijaga 

1991. aastal sündinud Arasola, kelle ema on näitleja Marjukka Arasola, on lõpetanud Turu konservatooriumi tantsijadiplomiga. Tuntuks sai ta menusarjas "Salatut elämät". Viimasel ajal on Sofia olnud hõivatud uue draamasarjaga "Rantabaari", mis jõuab Soomes eetrisse 10. septembril. Ühtlasi on tegus näitlejanna mänginud Jyväskylä suveteatris.