TIMMERI TAROSKOOP 12.-18. MAI | Neitsit ootab ees romantiline armusuhe, Skorpion kahtlustab suhtes kolmandat osapoolt 

NEITSI nädal algab tööplaanidega, puhkehetkel tulevad teile uued ideed ja mida rohkem puhkate, seda suuremad ideed teie peas valmivad. Päris paljud Neitsid saavad sel nädalal aja maha võtta ja mõnusalt chillida. Neid ei tohi seejuures segada, las nad genereerivad ja naudivad elu. Neitsit ootab sel nädalal ees ka romantiline armusuhe ja tohutu huvi maagia vastu. Sel nädalal kirjutavad mulle peamiselt Neitsid ja nende küsimused on seotud sissetulekutega, sest nii mõnigi Neitsi plaanib võtta laenu, aga tal on selle ettevõtmise juures hirm. Nädala lõpus olete sirgjooneline ja hakkate tegelema endale seatud eesmärkidega. Puhkus on läbi.

SKORPION analüüsib oma suhet. Talle tundub, et ta ei ole oma kaaslase jaoks kõige tähtsam ja kahtlustab, et tema suhtesse on siginenud ka kolmas osapool. Lisaks tunneb Skorpion, et tema panustab suhtesse rohkem kui kaaslane. Teil on lihtsalt vaja värskust ellu, tehke mõni oluline muudatus, iseenda jaoks. Skorpion vajab praegu midagi hingele - minge teatrisse või vaadake mõnd head romantilist filmi. Rahalises mõttes loobub Skorpion turvatsoonist ja on valmis võtma riske, need õigustavad end. Samuti tekib teil mõte midagi uut õppida. Ka see on igati tervitatav idee.