Joel de Luna ja Victoria Kassi lapsed: meie siht on olnud kogu aeg saada paremaks kui meie eelkäijad 

Jasmine nõustub, et ilma minevikukogemuseta poleks neil artistidena seda sügavkarmi sisu, mida tänavamuusika žanride laulutekstid eeldavad. „Aga minevik ei ole miski, mille eest meie vastutame,“ ütleb Antonio mõista andes, et lapsena ei vastuta keegi paljude asjade eest.

Kui varasemalt on Antonio mõelnud liituda 27ste klubiga, siis nüüdseks on ta mõtte peast visanud, sest järelkasv on tema jaoks inspireeriv ning lapsed vajavad isa.