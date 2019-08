Eesti räpi paremik meelitab hip-hopi sõpru taaskord Elvasse 

Festivali ühe peakorraldaja Genka sõnul näitab festivali populaarsust see, et iga aasta käib järjest rohkem inimesi – vaatamata sellele, mis mujal samal ajal toimub või milline on ilm. „Igal aastal pingutame, et pakkuda ka oma külalistele midagi uut. Sel aastal on meil palju noori artiste, kes saavad oma esimesel Eesti Hip-Hop festivali aastal kohe üles astuda pealaval,“ sõnab Genka.