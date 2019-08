Matkaja peletas talle ligi tikkunud puuma Metallicaga eemale 

Dee matkas Kanadale kuuluval Vancouveri saarel parajasti koos oma koera Murphyga ringi. Metsas ringi pöörates mõistis naine, et neil on seltsi - Deed ja tema koera jälitas puuma, kirjutab CNN.com.

Algul tekitas loom naises elevust - ta polnud puumat nii lähedalt näinud. Kuid siis mõistis ta, et puuma läheneb talle. Karjumine aitas vaid veidi: loom jäi seisma. Kätega vehkimine ei aidanud, nagu ka röögatused "paha kiisu!" ja "kas sa saad!". Puuma tegi minekut alles siis, kui Gallant avas telefoni ning valis kõige rajuma bändi, keda ta teadis - Metallica. Pala oli sümboolne: "Don't Tread On Me" - "Ära tallu mu peal". Puuma sörkis esimeste nootide peale kärmelt minema, ju ajasid trummimürtsud ja James Hetfieldi vokaal talle hirmu peale.