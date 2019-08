Sandra ja Jalmar Vabarna pühenduvad bänditegemisele ja astuvad viimast korda duona lavale 

"See kontsert on meie lähiaastate viimane avalik kontsert duona, kuna oleme ette valmistamas oma ühise bändi uut albumit ning pühendume edaspidi täielikult vaid bänditegemisele", ütleb Jalmar Vabarna. "Seda enam saab meie kontsert Allikukivi pargis olema tore ja teistmoodi. Lubame, et heietama ei hakka, vaid pigem võtame suvest veel mis võtta annab", lisab Jalmar.