Anu Saagim osales nublu muusikavideos: ma oleksin seal vabalt ka roomanud ja igasugu asju teinud! 

Saagim ütleb, et videomeeskond nägi meeletult vaeva ja kolmeminutilise video jaoks võeti üles väga palju ägedaid kaadreid, mis lõpuks muusikavideosse ei mahtunudki. „Teen Martale (video režissöör Marta Vaarik – toim.) sügava kummarduse. Ma tunnen teda väikesest peale ja poleks arvanud, et temast nii äge kunstnik kasvab. Müts maha, et temast on selline tegija saanud.“