Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek: Taavi Libe lahkumisavaldus ei tulnud suure üllatusena 

"See ei jäänud minu tööandjal märkamata: regulaarselt uuriti minu käest, kas see on liig ja kas saaks koormust vähendada. Aga ikkagi on nii, et enda sisetunnet tuleb usaldada," räägib Libe. Tagantjärele arvab ta, et selliseid teemasid saab ennetada liikumisega: "Kui suvel on mõnus jalutada ja sporti teha, siis talvel, linnaruumis olles, on kerge autosse kapselduda. Siis on läinud raskemaks," sõnab ta. "Aga kui inimene ikkagi regulaarselt väljas liigub, eriti kui ta teeb istuvat või kontoritööd, siis läheb paremaks." Libe on seepärast jõudnud kindla teadmiseni, et liikumises peitub tervis.

Enne uutesse tööteemadesse sukeldumist, on Libe võtnud hingamispausi ja puhkab. Mis valdkonnas hakkab mees edasi toimetama, ei ole veel täiesti kindel. "Pakkumisi on tulnud kõvasti ja olen ka inimestega kohtunud. Lõplikku selgust veel ei ole," lausub ta. Libe arvab, et järgmine töö on suure tõenäosusega seotud meediavaldkonnaga, aga põnevaid pakkumisi on tulnud ka mujalt.

Ingrid Peek Foto: Tiina Kõrtsini

Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek jagab vaid kiidusõnu lahkunud kolleegi kohta. "Taavi Libe on väga hea saatejuht. Viimase paari aastaga on ta jõuliselt arenenud ning muutunud küpsemaks ja oma ala professionaaliks," räägib Peek Õhtulehele. "Taavil on oskus olla lihtne ja inimlik, olles samas sisuliselt asjalik. Ma arvan, et just see kuulajatele tema puhul meeldiski. Tema juhitud "Vikerhommikud" olid väga head."

Peek toob kolleegi tugevusena välja tema oskuse leida saatesse häid ideid. "Olgu see siis humoristide duell "Satiiri rapiirid" või toredad viktoriinid ja mängud kuulajatele ja külalistele. Ka tema intervjueerimisoskus on hea – olgu saatekülaliseks põllumees või printsess, minister või muusik, Taavi oskab küsida nii, et kuulajal on huvitav."

Peek lausub, et kui Libe midagi ette võtab, siis pühendunult ja südamega. "Tema erisarjad "Aeg peatub", "Hittide radadel" ja ka varasem "Vallatud kurvid" olid väga hästi tehtud raadiosaated. 90ndate muusikaelust pajatav "Aeg peatub" oli täielik fenomen oma rekordiliste kuulajanumbritega," lausub Peek.

Peatoimetajale ei olnud saatejuhi tervisemured võõrad. "Olime neil teemadel rääkinud, püüdsin teda alati toetada ja innustada. Taavi kevadine lahkumisteade ei tulnud mulle selles mõttes suure üllatusena, et olime sellest ka juba aastavahetusel rääkinud, aga siis ta ikkagi leidis mu suureks rõõmuks tahtmist ja jõudu jätkata."