Taavi Libe viimane päev Vikerraadios: on mõnus lõpetatuse tunne ja midagi ei jää kripeldama

Nelja aasta jooksul, mil Libe „Vikerhommikut“ juhtis, on juhtunud palju toredat, mida meenutada. Eredamaid seiku välja tuues meenuvad saatejuhile Saaremaal ühes talus elavad lehmad, kes pidavat olema Vikerraadio aktiivsed kuulajad. Libele meenub ka härra, kes helistas varahommikul kella poole kuue ajal saatesse ja esitas laulu, mille oli öö jooksul välja mõelnud.

Säravaimate hetkede sisse mahutab Libe ka intervjuud tuntud eestlastega. Esimesena toob raadioajakirjanik välja Kihnu Virve, keda tal oli au kahel korral intervjueerida. „Esimene intervjuu toimus siis, kui Virve sai 90aastaseks,“ meenutab raadiohääl. Taavil on eredalt meeles ka intervjuu filmi „Kevade“ autori Arvo Kruusemendiga, kes käis „Vikerhommikus“ külas päev enne 90 aasta juubelit. „Kui 90aastase inimese külla kutsud, siis ikka oled ärevil, kuidas ta tervis on. Aga härra tuli kohale hästi korralikus ülikonnas, oli väga heas vormis, rääkis ladusat juttu ja tegi nalja. Nii mõnus tunne jäi sisse, et sain midagi sellist kuulajatele pakkuda ja ise kogeda.“

Tööandjale olid tervisemured ja motivatsioonikriis teada

Hiljuti andis Taavi Libe ajakirjale Naisteleht intervjuu, kus rääkis avameelselt tööpostilt lahkumise tagamaadest, tuues välja nii tervisemured kui ka motivatsioonipuuduse. Kas selliseid nüansse oleks pidanud märkama ka tööandja ehk Vikerraadio?

„See ei jäänud minu tööandjal märkamata: regulaarselt uuriti minu käest, kas see on liig ja kas saaks koormust vähendada. Aga ikkagi on nii, et enda sisetunnet tuleb usaldada,“ räägib Libe. Tagantjärele arvab ta, et selliseid teemasid saab ennetada liikumisega: „Kui suvel on mõnus jalutada ja sporti teha, siis talvel, linnaruumis olles, on kerge autosse kapselduda. Siis on läinud raskemaks Aga kui inimene ikkagi regulaarselt väljas liigub, eriti kui ta teeb istuvat või kontoritööd, siis läheb paremaks.“ Libe on seepärast jõudnud kindla teadmiseni, et liikumises peitub tervis.

Enne uutesse tööteemadesse sukeldumist on ta võtnud hingamispausi ja puhkab. Mis valdkonnas hakkab Libe edasi toimetama, ei ole veel kindel. „Pakkumisi on tulnud kõvasti ja olen ka inimestega kohtunud. Lõplikku selgust veel ei ole,“ lausub ta. Libe arvab, et järgmine töö on suure tõenäosusega seotud meediavaldkonnaga, aga põnevaid pakkumisi on tulnud ka mujalt.