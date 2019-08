Juunis lahku läinud Chris Martin ja Dakota Johnson on jälle koos 

Suve hakul väitis Briti lehe Daily Express allikas, et Chris jättis näitlejatari maha põhimõttelise erimeelsuse pärast - karjääri tipus olev Dakota (29) ei tahtvat vähemalt esialgu lapsi. Martinil on abielust Gwyneth Paltrow'ga kaks last, kuid ta soovivat ühist last ka Dakotaga, ja võimalikult kiiresti.

Us Weekly väidab, et Chrisi ja Dakota taasühinemine on Paltrow' teene - just tema olevat peale käinud, et rokkar noore kallima juurde naaseks. "Gwyneth on rahul, kui Chris on rahul - ta soovib talle vaid parimat."