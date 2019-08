Aasta tagasi abiellunud Gwyneth kolib mehega viimaks kokku 

Paltrow (46), kel on seljataga abielu Coldplay rokkari Chris Martiniga, põhjustas suvel skandaali ülestunnistusega, et tema "American Horror Story" produtsent Brad (48) ei elagi päriselt koos. Ometi olid nad eelmisel sügisel abiellunud.

Selline elukorraldus on saanud ka tõelise eksperdi heakskiidu - nimelt kinnitas Gwynethi intiimsustreener (!), et vahepealne lahusolek tekitab abielusuhetele soodsa polariseerumise. "Ah, kõik mu abielus sõbrad ütlevad, et meie eluviis tundub ideaalne ja me ei tohiks midagi muuta," õhkas Paltrow Sunday Timesi intervjuus.

Nüüd seletab Gwyneth, et tema ja Brad olid pärast abiellumist lasknud kõigil pereliikmetel uue olukorraga harjuda - mõlemal on varasemast kaks teismelist last. "Ja sel kuul kolime kokku," ütles filmitäht ajakirja InStyle värskes numbris. "Ma jumaldan oma abikaasat. Ta on geniaalne ja ülimalt südamlik. Tunnen, et ta on minuga ka täiesti võrdne. Ja ta utsitab mind kõige paremal moel tagant."