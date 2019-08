Blondie laulja Debbie Harry vägistati noa ähvardusel 

Debbie toonase kallima, kitarrist Chris Steini koju tungis mees, kes sidus paarikese kinni ning hakkas korteris ringi tuhnima, et midagi väärtuslikku leida. "Siis kuhjas ta kitarrid ja Chrisi kaamera hunnikusse ning sidus mu käed lahti ja käskis püksid maha võtta," vahendab The Sun peatselt ilmuvaid memuaare "Face It". "Ta k***is mind. Ja siis ta ütles: "Mine kasi end puhtaks.""