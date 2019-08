Milla Jovovich ootab kolmandat last 

Kiievis sündinud, kuid viieaastaselt koos vanematega Nõukogude Liidust emigreerinud staaril ja tema abikaasal, "Resident Evili" režissööril Paul W. S. Andersonil on kaks tütart: 11aastane Ever Gabo ja neljane Dashiel Edan.

"Jälle sedapsi," kommenteeris Milla kolmapäeval Instagrami postitatud fotot ning lisas, et 13 nädalat tagasi rasedusest teada saades tundis ta ühtaegu piiritut rõõmu ja täielikku kabuhirmu. "Oma vanuse ning eelmisest lapsest ilmajäämise tõttu ei tahtnud ma potentsiaalsesse beebisse liiga tõtakalt kiinduda," seletas ta. Uurimistulemuste närvesööv ootamine jõudis aga lõpule ning Millale kinnitati, et beebiga on kõik korras. "Lisaks saime teada, et meid on õnnistatud järjekordse tüdrukuga!"