VIDEO | Nublu esitles esimest muusikavideot: see on kõige mahukam töö, millega olen maha saanud! 

Kui "Für Oksana" aprillis valmis, ei olnud video idee autorid kindlad, kas see oli täpselt see, millele muusikavideo tuleb. Kuna Ruumet oli vahepeal töökohustusi juurde võtnud, oli Marta sunnitud režissööri otsima, aga sobilikku ei leidnud. Marta tundis, et kui annab lavastajaohjad kellegi teise kätte, ei pruugi sellest hea lõpptulemus tulla. "Võtsin vastutuse ja siiamaani ei tea, miks mind usaldati. Olen tänulik, et seda tehti."

Anu Saagim nublu videos Foto: Kuvatõmmis videost

Marta rääkis, et kõik tema pöörased ideed on püütud peolt, mis on tema inspiratsiooniallikas. Ka "Für Oksana" mõte on peo käogus sündinud. Värvikas video on üles võetud Narvas ja Kreenholmi tehases. Meeskonnas oli kokku 25 inimest ja Marta peab seda tänuväärseks kogemuseks - kunstnikuna toimetab ta sageli üksi.

Marta erilised tänusõnad lähevad video operaatorile Gunnar Laalile ja Marta paljastas, et üks kaameratest, mis nublu videot üles võttis, oli kasutusel ka Tanel Toomi suurfilmis "Tõde ja Õigus".

Nublu sõnul oli "Für Oksana" ja selle muusikavideo valmimise protsess pikk - esimest korda hakkas ta sellega stuudios tegelema eelmise aasta lõpus. "Ma ei ole vist ühtegi lugu nii kaua teinud. See oli reaalselt koostöö. 15 korda saime stuudios kokku. Nendest kaheksal korral hakkasime viskit jooma," tunnistas nublu publiku naeru saatel.