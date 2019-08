20 AASTAT ABIELU! Rauno Märks: naisel on tihti õigus, mis mulle muidugi ei meeldi

Paar aastat tagasi naljatles Rauno, et ta laseb igal pulma-aastapäeval naisel abielukleiti ronida — kui see enam selga ei mahu, siis uut aastat ei tule. Rauno rääkis raadiokuulajatele, et ta abikaasa on siiani kõik katsed eeskujulikult läbinud ja Evelin on sama sale nagu paarkümmend aastat tagasi.