ÕNNELIK PÄEV 8.08: kaheksa sümboliseerib Tais õnne ja rikkust  

Pole juhus, et Pekingi suveolümpiamängud algasid 2018. aasta 8. augusti õhtul kell 8.08. Õnnelikumaid kombinatsioone pole just palju. Hiinas ja Tais peetakse kaheksat õnnenumbriks nii äris kui ka söögi-joogiga tegelevatel aladel, lisab Khampan Pukdangpan.

Tai restorani uus peakokk Khampan Pukdangpan. Foto: Virge Viertek

Number 8 on Tai kokka saatnud lapsepõlvest saadik. „Õnnenumbritega on seotud paljud traditsioonid: telefoninumbrid, autonumbrid, number 8 sisaldaval kuupäeval algatatavad asjad,“ seletab ta. Soodsaks peetakse seda, kui kellegi telefoninumber koosneb kaheksast arvust. Väga soodsaks peetakse ka seda, kui telefoninumber sisaldab palju kaheksaid. „Näiteks ainult kaheksatest koosnevat autonumbrit peetakse ülimalt õnnetoovaks. Tais saavad sellised numbrimärgid olla ainult väga rikastel inimestel, aga ka valitsusliikmetel.“

Enamik tailasi peab 8. augustit uute asjade algatamise päevaks. „Usutakse, et kui alustad uue asjaga number kaheksat sisaldaval kuupäeval, toob see su ärile - minu puhul siis mu restoranile - jõukuse majja. Seepärast olengi minevikus ja nüüdki alustanud uusi asju 8. kuupäeval. 8.08 lasen käiku uue menüü, kandmaks hoolt, et klientidele see meeldiks ja et nad minu pakutavat toitu naudiksid. Kaheksa on väekas number.“