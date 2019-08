Inimesed Kaks aastat rattaga mööda maailma rännanud eestlane: sain aru, et suudan üksinda kaua vastu pidada Andra Nõlvak , täna, 09:48 Jaga: M

Tagasi Eestisse jõudis Risto umbes kolme nädala eest. Tema lõpp-punktiks oli burgeriputka Staap, kus ta kohe isukalt kaks burgerit sõi. Foto: Erakogu

Jalgrattal läbitud 30 089 kilomeetrit – just see on Risto Prii viimase kahe aasta saavutus. Rattaretke mahtunud sündmuste hulgas on näiteks meeliülendav telkimine soolaväljadel ja südaöine rünnak selja tagant, mille tõttu ta kõrgelt vette kukkus. Kuidas see teekond teda muutis?