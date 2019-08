Vene hiphoppar Miyagi: loobusin meditsiinist, et teha muusikat 

Varemgi Eestit väisanud mees naudib siin olemist. „Mulle meeldib, et siin on rahulik, pole sellist sahmimist, nagu suurlinnades tavaliselt on. Pole stressi. Elu kulgeb aeglasemalt,“ kiidab ta meie kodumaad.

Miyagi Foto: Tiit Tamme

Reedel lauluväljakul toimuva Wagwani festivali peaesinejana üles astuv mees ootab publikult head tuju ja loodab, et nende kontsert kuulajatele meeldib. „Oleme selleks kontserdiks väga ette valmistunud ja mulle tundub, et me ei vea publikut alt,“ lubab Miyagi.

Kelle etteastet ta reedel aga ise kõige rohkem ootab, ta öelda ei oska. „Kõik on tugevad artistid, ma ei tahaks ühtegi neist teisele eelistada. Kõik on tublid,“ sõnab ta.

Tema artistinimi Miyagi pärineb filmist „Karate Kid“. „Vaatasin lapsepõlves seda filmi väga tihti ja mulle meeldis see tegelaskuju [karatemeister mr Miyagi], kogu see filosoofia. Ühes loos sündis mul fraas „Ma olen mr Miyagi“ ja kuidagi juhtus nii, et sellest sai minu nimi,“ räägib ta loo, kuidas nimi temani jõudis.

Oma aritstinime võttis ta filmi "Karate Kid" tegelase mr Miyagi järgi. Foto: Tiit Tamme

Kui talt küsida, kas talle meeldib rohkem filmi vana versioon või uus, vastab ta: „Ikka vana. Aga uus on samuti äge – Jackie Chan oma tuntud headuses.“