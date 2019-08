LEIN EI RAUGE: Matti Nykäneni leske piinab unetus  

Pia käis hiljuti ka teatris vaatamas soome estraadiartistist Kari Tapiost (1945 - 2010) rääkivat lavastust. Kutse sai ta Tapio pojalt Joonalt. "Aga leinast ülesaamine on alles pooleli ja ma ei taha sellega isegi kiirustada." Pia elu teeb keeruliseks ka bürokraatia. "Jooksvate küsimuste korraldamine on üllatavalt palju energiat röövinud. Ja kuna Mattit tundis kogu Soome, on tulnud surmast palju rääkida. See pole leinatööd tingimata kiirendanud. Olen nüüd vaikselt koduseinte vahel ja võtan leina jaoks aega."