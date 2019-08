Olivia Newton-Johni vähk on ravimatu 

Newton-Johnil diagnoositi rinnavähk esmakordselt 1992. aastal. Haigus naasis 2013. aastal, kuid Olivia tervenes. Kaks aastat tagasi leiti metastaasid paraku selgroost. Vähk on neljandas staadiumis. „Grease'i“ täht rääkis saates „60 Minutes“, et sümptomite vastu saab ta abi kanepist. „Kui ma neid tilku ei võta, tunnen valu, nii et tean: nad tõesti mõjuvad.“

70aastane Austraalia staar nendib, et vähidiagnoosiga antakse sulle ajapiirid. „Kui keegi sulle ütleb, et sul on pool aastat elada jäänud, võibki see tõeks saada, sest sa usud seda. Nii et minu jaoks on psühholoogiliselt parem, kui mul pole õrna aimugi, mida arstid eeldavad või kui kaua mõni sama haigusega patsient elas. Ma ei mõtle sellele.“