SÜNNIPÄEVAGALERII | Allan Roosileht tähistab 60. aasta juubelit!

Allan Roosileht on hariduselt õpetaja, ta on töötanud emakeeleõpetajana, praegu on ta aga tuntud raadiohääl. 1993. aastast töötas ta Raadio 2-s, töö seal lõpetas ta 2004. aasta lõpus. Alates 2005. aastast töötab ta Star FM-is.