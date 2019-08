Õnnekoolitaja Kaidi Karilaid: pidev valikute tegemine ja otsustamine ongi vabadus! 

Sageli arvame, et valiku tegemine iseendast lähtuvalt on meile halb. Tegelikult on see väljamõeldis. Kas need inimesed, kes ei võta vastu sinu südamest tulnud otsuseid ega aktsepteeri neid, peaksid üldse sinu elus olema? Miks sa

peaks kartma, et nad pahandavad sinu peale? Kui sa teed südamest lähtuva valiku, mis on sinu elus oluline, aga keegi mõistab selle hukka või solvub selle peale, siis miks sa peaksid selle reageeringu tegema olulisemaks, kui oma südamest tehtud valiku?

Kui sa ei hakka enda südamest lähtuvalt otsustama, surub Universum sind käpuli. Siis mõtled, et kas mul oli nüüd seda vaja?

Aga kui see teine inimene, kelle heaolu võib sinu valikust kannatada, on sinu pereliige?

Alati tuleb valida eelkõige iseennast. Inimesed arvavad tihti, et iseennast valides töötavad nad kellegi vastu. Mis siis, kui see on väljamõeldis. Kui sa valid iseennast, oled alati haavatav, ilma kaitsete ja maskideta puhas sina, täiesti nähtaval. Iseennast sa ei vali näiteks siis, kui mõtled, et nüüd ma näitan sulle. Sa valid iseennast ja ütled: „Mulle on see valik kallis ja armas, see on nii oluline minu jaoks ja ma tean, et sulle on oluline see, et see on minu jaoks

oluline. Ma tean, et sulle läheb korda see, et mul oleks südames kõik hästi. Kui ma saan kuidagigi olla sulle toeks, mina sinust ei lahku. Ma ei tee seda sinu vastu, vaid ma teen seda enda pärast ja ma olen ülimalt õnnelik, kui sa oled lubamises sellega, mida ma valin. Mina ei kavatse sind kuskile jätta või ära minna.“

On olemas selline ütlus nagu „parem õudne lõpp kui lõputu õudus“.

Sa räägid mingist olukorrast suhetes, kus sa tunned, et sa ei liigu mitte kuhugi? Siin on mitu nüanssi. Kõigepealt, hakka iseennast valima. Mida see tähendab? Hakka järjepidevalt tegema neid valikuid, mis sind rõõmsaks teevad. Suhted ajab untsu see, kui me paneme ennast liialt sõltuma kaaslase valikutest, ootustest, projektsioonidest.

Näiteks kui mu elukaaslasele ei sobi, et ma käin nädalas korra koos tüdrukutega tantsimas ja ma seetõttu jätan selle ära, siis ma olen sõltuv oma elukaaslase heaolust, et tal oleks hea olla, selle asemel et arvestada enda soovidega. Hakka ennast valima! Kui see teda närvi ajab, siis mul on kahju.