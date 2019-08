22aastane Saroise Kennedy soovis enne surma kõige enam end armastama õppida  

SÄRAVA NAERATUSEGA: Sõprade ja omaste kinnitusel oli Saoirse särav, südikas ja oskas igas olukorras midagi naljakat näha. „Tema armastus, naerulagin ja helde hing tõid meie ellu valgust.“ Foto: EPA/Scanpix

Pühakoda oli tulvil Kennedy suguvõsa liikmeid ja Saoirse sõpru. Pisarateküllase missa lõpuks lauldi ajakirja People teatel rahvaviisi „Kui Iiri silmad naeratavad“, kuid sõnad olid nii ema kui ka isa poolt Iiri juurtega neiu mälestuseks: „Kui Saoirse silmad naeratavad, on see kui kevadhommik... Kui Saoirse silmad naeratavad, röövivad nad su südame.“

MÕÕTMATU LEIN: Sugulased lohutamas Courtney Kennedy Hilli, kes kaotas oma ainsa lapse. „Saoirse oli kogu mu elu,“ ütles leinav ema ajakirja People teatel. Foto: AP/Scanpix

Saoirse maeti New York Posti teatel oma onu Robert F. Kennedy juuniori teise abikaasa Mary Richardson Kennedy kõrvale. Mary oli võtnud endalt elu 2012. aasta mais kaks aastat pärast abielu purunemist. „Nende peres on olnud nii palju traagikat, et neil on kindlasti raske selle kõigega leppida,“ nentis Kennedyte biograaf J. Randy Taraborrelli New York Postile. „Lähed eluga edasi, aga kannad seda kõike kaasas, kannad neid inimesi kaasas ja su süda on alati murtud."