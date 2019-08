Marko Mäetamme skulptuur jõudis kunstniku teadmata Inglismaale 

Marko Mäetamm – Eesti kunstnike liidu aastanäitus „Juubelikevad 2018“ Foto: Tiina Kõrtsini

Kõnealune taies kujutab raamatuvirna kirjaga „Kõik raamatud, mida ma oleksin pidanud lugema, kuid olen selle asemel teinud teisi asju“ ning on püstitatud Inglismaal Birminghami linnas. Skulptuuri sünd sai alguse Istanbuli kunstiürituselt ja juhuslikult. „Olin ühe hea tuttavaga dringil, kes on Londonist pärit kuraator ja ta mainis, et parasjagu viibib siin ka tema üks kunstikogujast sõber, kes tahaks enda kogu rikastada ühe hea kontseptuaalse avaliku ruumi objektiga,“ meenutab Mäetamm.

Keraamiline prototüüp, millest valmis suur graniidist skulptuur. Foto: Marko Mäetamm

Objekti tegemiseks oli aega vähe, kuna kollektsionäär pidi juba järgmisel õhtul ära sõitma. „Astoni ülikoolist polnud üldse juttu ja ma ausalt öeldes ei saanud päris täpselt arugi, kus see objekt seisma peaks hakkama. Kuid ütlesin mõtlemata, et pole probleemi ning ideed on mul juba olemas," sõnab kunstnik.

„Läksin õhtul hotelli ja tegin põlve otsas visandi valmis, võttes aluseks ühe oma paari aasta taguse maali. Sellel oli suur raamaturiiul ja selle kohal tekst, mis ütles, et need on kõik need raamatud, mida ma oleks pidanud lugema, aga mis on igasuguste muude tegemiste tõttu lugemata jäänud,“ seletab Mäetamm protsessi kulgu.

Ehkki kunstnik on maali juba maha müünud, tundus igati asjakohane teha sama idee järgi skulptuur. „Mõte tundus mulle endiselt värske, unikaalne ja käesoleval internetiajastul ka aktuaalne,“ ütleb ta ning lisab, et inspiratsiooni sai ta iseendast. „See põhineb isiklikul suhtel lugemisega. Olen nimelt väga kehv raamatute lugeja ja olen sellega hädas olnud juba lapsepõlvest saati.“

Järgmisel päeval kohtuti kollektsionääriga, kellele kavand meeldis, ning ei jäänudki midagi muud üle, kui asuda tegudele. „Hiljem selgus, et see kollektsionäär on Astoni ülikooli vilistlane ja mingil hetkel tekkis tal tunne, et ta peaks selle teose oma ülikoolile kinkima,“ seletab ta skulptuuri tee kulgemist Birminghami. „Kuhu see alguses mõeldud oli, on mulle siiani ebaselge,“ märgib Mäetamm.