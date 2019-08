Bam Margera anus, et dr. Phil ta päästaks 

"Jackassi" päevist saadik alkoholismiga maadelnud ning viimati märtsis ravile viidud 39aastane möllumees ütles ühes klipis, et on oma emast lahti ütelnud ega talu oma naist Nikkit. Kuulsal paaril on poolteiseaastane poeg Phoenix Wolf.

Bami isa Phil on samal meelel. "Tal on meie meelest vist mingi vaimne krahh," ütles ta esmaspäeval New York Postile.