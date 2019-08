Anette Maria Rennit: hindan pidevat enesearengut, inimesi enda ümber ja võimalusi, kus saan head teha 

Rennit otsustas teha ülikooli esimese praktika Eestis, mistõttu hoidis ta silma peal nii välis- kui ka kaitseministeeriumil. „Õppejõud kaasas mind selle aasta alguses projekti, mis uurib noorsoo narratiive ja tajumisi Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu-Ukraina suhetes. Tegelesin selle käigus igapäevaselt teemakohaste uudiste analüüsimisega,“ vastab Rennit, miks sai tema jaoks valituks praktika just välisministeeriumi avalike suhete osakonnas.

Praktikal olles sai ta ka kaasa lüüa Tallinna Küberdiplomaatia Suvekooli korraldamises, kus tulid arutlusele rahvusvahelised õigused ja normid küberruumis ning küberoperatsioonide rollid tänapäevastes konfliktides. „Samuti tegelesin praktika jooksul veel rahvusvaheliste ja Eesti meedia ülevaadetega välispoliitilistel teemadel,“ selgitab Rennit oma tööülesandeid välisministeeriumis.

Tundub, et välisministeerium on igati ideaalne töökoht inimestele, kellele toob neljajalgne sõber naeratuse näole. Renniti peres on kaks imearmsat koera – Inglise setter Mila ja Gordoni setter Jay, keda ka neiu võtab aeg-ajalt tööle kaasa. „See on parim asi üldse, et on antud võimalus koer tööle kaasa võtta! Igaüks, kes vähegi mind tunneb, teab, et ma veedaksin hea meelega võimalikult palju aega koos enda koertega,“ ütleb ta.

Siiski võtab Rennit koerad tööle kaasa siis, kui selleks on vajadus või praktikapäev lubab. „Reeglina on nad mul tööl olnud kordamööda, sest kui nad korraga kaasa võtta, oleks see paras pralle,“ vastab ta muhedalt. Ka töökaaslased suhtuvad tema lemmikutesse hästi, sest Jay ja Mila pole veel kedagi ära söönud, naljatab Anette.

Öeldakse, et koerad on stressimaandajad ja tulevad töökeskkonnas kasuks. Anette sõnul on tal väga positiivne töökeskkond ja head juhendajad, seega pole tal tööl vaja olnud stressi maandada. „Iseasi on see, kas inimene suudab tööle keskenduda, kui koerad on läheduses. Mina suudan,“ ütleb ta enesekindlalt.

Muusika on jätkuvalt tähtsal kohal