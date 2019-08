Diddyl on lähedased suhted oma sõbra 22aastase tütrega 

Iltalehti teatel nähti paarikest hiljuti Itaalias Neranos üheskoos Lori perega õhtust söömas. Seltskonnas viibis ka Lori kasuisa Steve Harvey, kes on tuntud Diddy sõbrana. Kuid Diddy ja Lori tabati teineteise seltsist juba juunis New Yorgis. Lähedasi suhteid võis välja lugeda koguni paarikese rõivastusest - mõlemal olid sinise-valgetriibulised püksid ja valge ülaosa. Sahistatakse lausa kihlumisest.

Mullu novembris suri kopsupõletiku tagajärjel modell ja näitleja Kim Porter, kel on Diddyga kolm ühist last. Räpihiid lapsendas ka Kimi vanema poja. Lisaks on Combsil veel kaks võsukest. Esikpoeg Justin, kelle ema on disainer Misa Hylton-Brim, tuli ilmale 1993. aastal. 2006. aastal, viis kuud enne enda ja Kimi kaksiktütarde sündi, tuli ilmale Combsi tütar Chance, kelle ema on Sarah Chapman. Combs tunnistas end Chance'i isaks alles 2007. aasta oktoobris.