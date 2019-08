„Simpsonite“ helilooja sai vanuse pärast kinga? 

Clausen kirjutas muusika enam kui 550 „Simpsonite“ osale ning esitati 23 korral Emmy auhinna kandidaadiks. Auhinna võitis Clausen koos kaasautor Ken Keeleriga laulude „We Put The Spring In Springfield“ (eetris 1997) ja „You're Checkin' In“ eest. BBC Newsi teatel sai ta sarjast kinga kaks aastat tagasi põhjendusega, et „Simpsonite“ muusika võtab nüüd uue suuna. Kuid Clauseni väitel oli see valelik ettekääne. „Tegelikult katkestati hagejaga töösuhted ebaseaduslikult tema tajutava puude ja vanuse tõttu,“ vahendab BBC News esmaspäeval Los Angelese kohtusse antud hagi.