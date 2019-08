Juba seitsmes kord! Bryan Adams väisab taas Eestit 

Bryan Adams on tuntud oma kustumatu kire poolest esinemise ja tuuritamise vastu, mis on teinud temast ühe meie aja armastatuima rokilauljast live-esineja. Adams tuuritab aktiivselt ümber maailma, hullutades publikut armastatud ballaadide ning rokihümnidega.

Bryan Adams jõuab Eestisse juba enda teise järjestikuse turneega. Üle maailma on see üsna tavapärane praktika, et iga uue tuuri raames saabub armastatud artist taas riiki või linna, kus ta on eelnevalt korduvalt esinenud.