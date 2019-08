Kas Lindsay Lohani ja Saudi kroonprintsi vahel susiseb?! 

USA kõmulehe teatel sahistatakse, et verejanuline prints on Lohanit kingitustega üle külvanud (kinkide seas olla olnud kinkepaberisse pakitud krediitkaart) ning teda oma eralennukiga ringi sõidutanud. Endine lapstäht, kes vahepeal meelemürkide pruukimisega korduvalt vahele jäi, elab juba mitu aastat osaliselt Dubais.

Lohani sisering tunnistab, et Lindsay ja Mohammad bin Salman tunnevad teineteist. Mõne sõnul on nende suhtlus olnud agar - olla nähtud koguni tekstisõnumeid. Kuid näitlejanna esindaja väitel on paar kohtunud vaid korra, umbes aasta tagasi vormelivõistlusel. Esindaja eitab kuuldusi, nagu oleks prints Lohanile krediitkaardi kinkinud. Sõprusest polevat juttugi ning kõlakad romantilistest suhetest olevat sulavale.