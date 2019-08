Igavesti 22aastane Saoirse Kennedy sängitati traagiliselt surnud onunaise kõrvale 

Saoirse maeti New York Posti teatel oma onu Robert F. Kennedy juuniori teise abikaasa Mary Richardson Kennedy kõrvale. Mary oli võtnud endalt elu 2012. aasta mais kaks aastat pärast abielu purunemist. "Nende peres on olnud nii palju traagikat, et neil on kindlasti raske selle kõigega leppida," nentis Kennedyte biograaf J. Randy Taraborrelli New York Postile. "Lähed eluga edasi, aga kannad seda kõike kaasas, kannad neid inimesi kaasas ja su süda on alati murtud."

Saoirse oli Bobby Kennedy tütre Courtney Kennedy Hilli (keskel matuseteenistuse järel kirikust väljumas) ainus tütar. Foto: Reuters/Scanpix

Saoirse oli kolm aastat tagasi kirjutanud oma kooli ajalehes avameelselt võitlusest depressiooniga. Kuigi võimud pole neiu surma ametlikku põhjust teatanud - ekspertiisi tulemusi tuleb veel oodata -, viis Boston College'i tudengi mitmete uudisväljaannete andmeil hauda üledoos. Üks kohalik, kes Saoirse't ja tema ema tundis, peab tema surma õnnetusjuhtumiks.

Ka neiu ema, Bobby ja Ethel Kennedy 11 lapsest viies Courtney Kennedy Hill, on kannatanud meelemasenduse all. Maikuises raadiointervjuus tunnistas ta, et depressioon on teda hooti saatnud kogu elu. "Nii et kõik, kes te depressiooni all kannatate: te pole üksi. Ja kui raske see ka poleks, suudate te sellest jagu saada."